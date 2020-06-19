Главное на сегодня.
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Политика
Почему в Калифорнии демонтировали памятник швейцарцу?Лейла Бабаева, Сакраменто-Берн
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Как выяснилось, в рабовладельческом прошлом США есть швейцарский след, который обнаружился сейчас, в связи с антирасистскими манифестациями в разных странах мира.
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Моя Швейцария
Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в ШвейцарииНаталья Беглова, Интерлакен
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Моя Швейцария
Тематические маршруты по Швейцарии для детейЗаррина Салимова, Берн
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В Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.