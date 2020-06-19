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пятница, 19 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Почему в Калифорнии демонтировали памятник швейцарцу?

Лейла Бабаева, Сакраменто-Берн

Как выяснилось, в рабовладельческом прошлом США есть швейцарский след, который обнаружился сейчас, в связи с антирасистскими манифестациями в разных странах мира.

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Моя Швейцария

Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в Швейцарии

Наталья Беглова, Интерлакен


Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.

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Моя Швейцария

Тематические маршруты по Швейцарии для детей

Заррина Салимова, Берн

В Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.

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