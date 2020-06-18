Сегодняшний выпуск получился сплошь развлекательным. Ну и хорошо! Устали мы все от коронавируса этого, надо и отдохнуть! Читайте и планируйте программу на выходные дни.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
Легенда о швейцарском рае. 11. Когда Лев Толстой разрушает «швейцарский миф»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.