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четверг, 18 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Уголок гурмана

Романтический ужин под (пяти)звездным небом

Надежда Сикорская, Женева

Каждый – и отдельный человек, и компания – выходит из режима самоизоляции по-своему. Но пока большинство стремится все же выйти, женевский Ritz-Carlton Hôtel de la Paix предлагает, наоборот, зайти.

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Швейцарский стиль

Делать добро с Chopard

Заррина Салимова, Женева-Канны

Ювелирный и часовой дом Chopard организует первый интерактивный благотворительный онлайн-вечер, чтобы поддержать усилия Международного Комитета Красного Креста и фонда amfAR в борьбе против Covid-19.

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Культура

Попробовать искусство на вкус можно в Базеле

Лейла Бабаева, Базель

В музее Тэнгли проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе.

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