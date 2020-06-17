Культура Попробовать искусство на вкус можно в Базеле Лейла Бабаева, Базель В музее Тэнгли проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе. подробнее