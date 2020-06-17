Главное на сегодня.
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Уголок гурмана
Романтический ужин под (пяти)звездным небомНадежда Сикорская, Женева
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Каждый – и отдельный человек, и компания – выходит из режима самоизоляции по-своему. Но пока большинство стремится все же выйти, женевский Ritz-Carlton Hôtel de la Paix предлагает, наоборот, зайти.
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Швейцарский стиль
Делать добро с ChopardЗаррина Салимова, Женева-Канны
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Ювелирный и часовой дом Chopard организует первый интерактивный благотворительный онлайн-вечер, чтобы поддержать усилия Международного Комитета Красного Креста и фонда amfAR в борьбе против Covid-19.
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Культура
Попробовать искусство на вкус можно в БазелеЛейла Бабаева, Базель
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В музее Тэнгли проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
Легенда о швейцарском рае. 11. Когда Лев Толстой разрушает «швейцарский миф»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?