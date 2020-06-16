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среда, 17 июня 2020 года   

Главной темой сегодняшнего выпуска стала память. Вернее, вопрос о том, что с ней делать - отвергать или сохранять в назидание потомкам?


Наши люди

Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»

Надежда Сикорская, Лозанна-Москва

Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.

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Здоровье

Путешествия в посткоронавирусную эпоху

Заррина Салимова, Берн

В понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?

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Моя Швейцария

Приложение SwissCovid не застраховано от кибератак

Лейла Бабаева, Лозанна-Цюрих-Женева

Независимые эксперты предупреждают о возможности совершения кибератак на программу отслеживания контактов SwissCovid, о которой мы писали. Насколько обосновано их беспокойство и что делается для предотвращения?

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