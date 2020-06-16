Наши люди Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих» Надежда Сикорская, Лозанна-Москва Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю. подробнее