Главной темой сегодняшнего выпуска стала память. Вернее, вопрос о том, что с ней делать - отвергать или сохранять в назидание потомкам?
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Наши люди
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Надежда Сикорская, Лозанна-Москва
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Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.
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Здоровье
Путешествия в посткоронавирусную эпохуЗаррина Салимова, Берн
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В понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
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Моя Швейцария
Приложение SwissCovid не застраховано от кибератакЛейла Бабаева, Лозанна-Цюрих-Женева
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Независимые эксперты предупреждают о возможности совершения кибератак на программу отслеживания контактов SwissCovid, о которой мы писали. Насколько обосновано их беспокойство и что делается для предотвращения?
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
В Швейцарии подорожают авиабилеты?Национальный совет одобрил введение налога на авиабилеты, который будет взиматься при покупке билетов на все вылетающие из Швейцарии рейсы. Размер эконалога будет зависеть от длительности полета и класса обслуживания.
Легенда о швейцарском рае. 11. Когда Лев Толстой разрушает «швейцарский миф»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.