Моя Швейцария Надо ли сносить памятник Давиду де Пюри? Надежда Сикорская, Невшатель Бурный поток антирасистских манифестаций, охвативших значительную часть планеты вслед за трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда, захлестнул и Швейцарию. Нетрадиционный для нее накал страстей дошел до призыва «снести до основанья» памятник человеку, до сих пор именовавшемуся «благодетелем Невшателя». За что? Давайте разбираться. подробнее