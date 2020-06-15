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вторник, 16 июня 2020 года   

Главное на сегодня - огромное спасибо всем, кто в последние дни выразил нам свою поддержку самыми разными способами!
Моя Швейцария

Надо ли сносить памятник Давиду де Пюри?

Надежда Сикорская, Невшатель

Бурный поток антирасистских манифестаций, охвативших значительную часть планеты вслед за трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда, захлестнул и Швейцарию. Нетрадиционный для нее накал страстей дошел до призыва «снести до основанья» памятник человеку, до сих пор именовавшемуся «благодетелем Невшателя». За что? Давайте разбираться.

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Политика

Женщины в гневе

Заррина Салимова, Берн

14 июня 2019 года в Швейцарии прошла общенациональная женская забастовка. Чего женщинам удалось добиться за год, а какие проблемы остались нерешенными?

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Культура

Колониальные травмы в современном искусстве и швейцарской истории

© Александра Каурова,

На фоне разгоревшихся дискуссий о расизме в США, ставшего причиной трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда от руки полицейского, некоторые произведения искусства способны рассказать нам больше, чем сводки новостей.

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