Главное на сегодня - огромное спасибо всем, кто в последние дни выразил нам свою поддержку самыми разными способами!
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Моя Швейцария
Надо ли сносить памятник Давиду де Пюри?Надежда Сикорская, Невшатель
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Бурный поток антирасистских манифестаций, охвативших значительную часть планеты вслед за трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда, захлестнул и Швейцарию. Нетрадиционный для нее накал страстей дошел до призыва «снести до основанья» памятник человеку, до сих пор именовавшемуся «благодетелем Невшателя». За что? Давайте разбираться.
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Политика
Женщины в гневеЗаррина Салимова, Берн
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14 июня 2019 года в Швейцарии прошла общенациональная женская забастовка. Чего женщинам удалось добиться за год, а какие проблемы остались нерешенными?
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Культура
Колониальные травмы в современном искусстве и швейцарской истории© Александра Каурова,
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На фоне разгоревшихся дискуссий о расизме в США, ставшего причиной трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда от руки полицейского, некоторые произведения искусства способны рассказать нам больше, чем сводки новостей.
В Швейцарии подорожают авиабилеты?Национальный совет одобрил введение налога на авиабилеты, который будет взиматься при покупке билетов на все вылетающие из Швейцарии рейсы. Размер эконалога будет зависеть от длительности полета и класса обслуживания.
Легенда о швейцарском рае. 11. Когда Лев Толстой разрушает «швейцарский миф»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
Коронакризис угрожает миру на землеШвейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.