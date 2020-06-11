Главное на сегодня.
Швейцария открывает границы с ЕвропойС 15 июня будут сняты ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.