Дорогие читатели! Огромное спасибо всем, кто откликнулся вчера на нашу публикацию о трудностях швейцарских СМИ вообще и наших в частности! Ваши словами поддержки, ваши комплименты и несколько денежных переводов - а один пришел аж из Австралии! - греют душу, придают сил и внушают надежду!

Приободрившись, мы предлагаем вам начать день с музыкой и провести остаток недели в нашей компании, узнавая о событиях культурной жизни, поток которых радует нас чрезвычайно. Надеемся, порадует и вас!