Главное на сегодня.
Цюрихский госпиталь в центре скандалаУниверситетский госпиталь Цюриха (USZ) уволил врача, который сообщил о злоупотреблениях в клинике кардиохирургии.
Коронавирус: кантон Женева возрождает туризмНаша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.
Швейцария открывает границы с ЕвропойС 15 июня будут сняты ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании.
Памяти Татьяны ЛемачкоИзвестная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.