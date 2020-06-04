Главное на сегодня.
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Политика
Борьба с терроризмом vs права человекаНадежда Сикорская, Берн
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С такой дилеммой столкнулся Федеральный совет, работая над текстом нового антитеррористического закона, который уже раскритиковали международные организации.
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Здоровье
Цюрихский госпиталь в центре скандалаЗаррина Салимова, Цюрих
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Университетский госпиталь Цюриха (USZ) уволил врача, который сообщил о злоупотреблениях в клинике кардиохирургии.
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Образование и наука
Математика как спасательный кругЛейла Бабаева, Цюрих
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Ученые Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) разработали способ более эффективного спасения потерпевших кораблекрушение. Новый алгоритм предсказывает места, в которые людей могут унести волны.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Коронавирус: кантон Женева возрождает туризмНаша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.
Легенда о швейцарском рае. 9. Жуковский. Швейцарские Альпы учат: революции – это злоМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Швейцария – в числе лидеров в борьбе с Covid-19Конфедерация вошла в первую десятку сразу в двух рейтингах: по количеству инноваций в борьбе с Covid-19 и по условиям для развития стартапов.
Памяти Татьяны ЛемачкоИзвестная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.