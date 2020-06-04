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четверг, 4 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Борьба с терроризмом vs права человека

Надежда Сикорская, Берн

С такой дилеммой столкнулся Федеральный совет, работая над текстом нового антитеррористического закона, который уже раскритиковали международные организации.

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Здоровье

Цюрихский госпиталь в центре скандала

Заррина Салимова, Цюрих

Университетский госпиталь Цюриха (USZ) уволил врача, который сообщил о злоупотреблениях в клинике кардиохирургии.

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Образование и наука

Математика как спасательный круг

Лейла Бабаева, Цюрих

Ученые Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) разработали способ более эффективного спасения потерпевших кораблекрушение. Новый алгоритм предсказывает места, в которые людей могут унести волны.

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