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среда, 3 июня 2020 года   

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Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июня

 В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.

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Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенок

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.

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Продукты от швейцарских фермеров

 В период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?

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Швейцария – в числе лидеров в борьбе с Covid-19

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 В интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.

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Памяти Татьяны Лемачко

 Известная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.

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