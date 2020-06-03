Главное на сегодня.
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Продукты от швейцарских фермеровВ период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?
Швейцария – в числе лидеров в борьбе с Covid-19Конфедерация вошла в первую десятку сразу в двух рейтингах: по количеству инноваций в борьбе с Covid-19 и по условиям для развития стартапов.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.
Памяти Татьяны ЛемачкоИзвестная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.