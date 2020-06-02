Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария поможет Всемирной организации здравоохраненияНадежда Сикорская, Женева
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Глобальные проблемы здравоохранения касаются каждого человека в каждой стране. И каждому теперь предоставляется уникальная возможность участвовать в совместном формировании будущих контуров мирового здравоохранения.
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Образование и наука
Контролировать уровень сахара в крови со смартфонаЛейла Бабаева, Цюрих
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Ученые Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) создали имплантат, который воздействует на гены посредством электротока, заставляя клетки вырабатывать инсулин. Не исключено, что новинка станет основой для создания вживляемых устройств, работу которых можно будет контролировать при помощи внешнего электронного прибора.
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Экономика
Коронавирус: кантон Женева возрождает туризмНадежда Сикорская, Женева
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Наша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Продукты от швейцарских фермеровВ период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Евангелисты помогают получить вид на жительство в ШвейцарииДля того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.
Любовь в галантную эпохуВ замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.