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вторник, 2 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария поможет Всемирной организации здравоохранения

Надежда Сикорская, Женева

Глобальные проблемы здравоохранения касаются каждого человека в каждой стране. И каждому теперь предоставляется уникальная возможность участвовать в совместном формировании будущих контуров мирового здравоохранения.

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Образование и наука

Контролировать уровень сахара в крови со смартфона

Лейла Бабаева, Цюрих

Ученые Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) создали имплантат, который воздействует на гены посредством электротока, заставляя клетки вырабатывать инсулин. Не исключено, что новинка станет основой для создания вживляемых устройств, работу которых можно будет контролировать при помощи внешнего электронного прибора.

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Экономика

Коронавирус: кантон Женева возрождает туризм

Надежда Сикорская, Женева

Наша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.

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