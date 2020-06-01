Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 1 июня 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 73.45
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июня

 В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.

Всего просмотров: 3,130

Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенок

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.

Всего просмотров: 1,414

Особенности использования приложения SwissCovid

 Программа SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?

Всего просмотров: 1,122
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Любовь в галантную эпоху

 В замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.

Всего просмотров: 640

Евангелисты помогают получить вид на жительство в Швейцарии

 Фото - Наша газета Для того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.

Всего просмотров: 4,535

Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенок

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.

Всего просмотров: 1,414
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top