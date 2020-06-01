Главное на сегодня.
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Особенности использования приложения SwissCovidПрограмма SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?
Любовь в галантную эпохуВ замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.
Евангелисты помогают получить вид на жительство в ШвейцарииДля того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.