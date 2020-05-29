В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.