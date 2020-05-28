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четверг, 28 мая 2020 года   

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Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июня

 В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.

Всего просмотров: 1,966
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