Уголок гурмана Продукты от швейцарских фермеров Лейла Бабаева, Женева-Голлион-Кортайо В период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо? подробнее