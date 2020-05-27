Главное на сегодня.
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Политика
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняЗаррина Салимова, Берн
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В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
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Уголок гурмана
Продукты от швейцарских фермеровЛейла Бабаева, Женева-Голлион-Кортайо
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В период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?
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Культура
Лотерея, добрая фея романдской культурыНадежда Сикорская, Женева
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Наша Газета часто рассказывает о проектах в области культуры и о поддерживающих их неравнодушных людях и организациях, не посвятив отдельного материала одному из крупнейших национальных меценатов. Исправляемся!
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.
Covid-19: подготовка к летнему сезону в ШвейцарииГлавный вопрос для туристического сектора Конфедерации звучит так: как убедить швейцарцев провести отпуск у себя на родине? Эксперты рассчитывают на здравый смысл граждан, которые, несмотря на постепенное открытие границ, решат отдохнуть в Швейцарии.
Легенда о швейцарском рае. 8. Николай Карамзин – в Швейцарию, за умом-разумомМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Особенности использования приложения SwissCovidПрограмма SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?
Евангелисты помогают получить вид на жительство в ШвейцарииДля того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.
Швейцария: взгляд за европейский горизонтВ 2021 году будет запущена новая европейская исследовательская программа Horizon Europe, которая продлится до 2027 года. Федеральный совет просит парламент одобрить выделение 6,154 млрд франков на участие в ней Швейцарии.