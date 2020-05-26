Главное на сегодня.
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Наши люди
Ханнес Майер и его красная бригадаЗаррина Салимова, Базель-Москва
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В прошлом году весь мир отмечал столетие со дня основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус, и в череде публикаций на эту тему часто встречалось имя забытого многими сегодня швейцарского архитектора Ханнеса Майера, который в начале 1930-х годов отправился в СССР, чтобы строить «новый мир».
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Образование и наука
Швейцария: взгляд за европейский горизонтЛейла Бабаева, Берн
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В 2021 году будет запущена новая европейская исследовательская программа Horizon Europe, которая продлится до 2027 года. Федеральный совет просит парламент одобрить выделение 6,154 млрд франков на участие в ней Швейцарии.
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Политика
Доверяй, но проверяйНадежда Сикорская, Женева
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Русская поговорка, которую так любил президент Рейган, применима и к ситуации с коронавирусом, когда истиной в последней инстанции не обладает никто.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.
Covid-19: вакцина для всех?Чтобы гарантировать быстрый доступ к вакцине, Федеральный совет поручил департаментам внутренних дел и обороны начать переговоры по заключению соответствующих контрактов с производителями.
Covid-19: подготовка к летнему сезону в ШвейцарииГлавный вопрос для туристического сектора Конфедерации звучит так: как убедить швейцарцев провести отпуск у себя на родине? Эксперты рассчитывают на здравый смысл граждан, которые, несмотря на постепенное открытие границ, решат отдохнуть в Швейцарии.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
Особенности использования приложения SwissCovidПрограмма SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?
Covid-19: швейцарские госпитали отказываются от гидроксихлорохинаСогласно опубликованному в научном журнале The Lancet исследованию, гидроксихлорохин и хлорохин не эффективны против нового коронавируса и даже повышают риск смерти и развития сердечной аритмии.