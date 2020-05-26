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среда, 27 мая 2020 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Ханнес Майер и его красная бригада

Заррина Салимова, Базель-Москва

В прошлом году весь мир отмечал столетие со дня основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус, и в череде публикаций на эту тему часто встречалось имя забытого многими сегодня швейцарского архитектора Ханнеса Майера, который в начале 1930-х годов отправился в СССР, чтобы строить «новый мир».

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Образование и наука

Швейцария: взгляд за европейский горизонт

Лейла Бабаева, Берн

В 2021 году будет запущена новая европейская исследовательская программа Horizon Europe, которая продлится до 2027 года. Федеральный совет просит парламент одобрить выделение 6,154 млрд франков на участие в ней Швейцарии.

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Политика

Доверяй, но проверяй

Надежда Сикорская, Женева

Русская поговорка, которую так любил президент Рейган, применима и к ситуации с коронавирусом, когда истиной в последней инстанции не обладает никто.

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