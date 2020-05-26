Наши люди Ханнес Майер и его красная бригада Заррина Салимова, Базель-Москва В прошлом году весь мир отмечал столетие со дня основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус, и в череде публикаций на эту тему часто встречалось имя забытого многими сегодня швейцарского архитектора Ханнеса Майера, который в начале 1930-х годов отправился в СССР, чтобы строить «новый мир». подробнее