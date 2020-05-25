Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: швейцарские госпитали отказываются от гидроксихлорохинаЗаррина Салимова, Женева
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Согласно опубликованному в научном журнале The Lancet исследованию, гидроксихлорохин и хлорохин не эффективны против нового коронавируса и даже повышают риск смерти и развития сердечной аритмии.
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Образование и наука
Особенности использования приложения SwissCovidЛейла Бабаева, Лозанна-Цюрих-Берн
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Программа SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?
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Культура
Музыкальная кибитка Оркестра Романдской ШвейцарииНадежда Сикорская, Женева
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С момента объявления правительством Конфедерации чрезвычайной ситуации в стране, Наша Газета не раз писала об изобретательности, проявляемой в непростых обстоятельствах представителями творческих профессий. Вот еще один отличный пример.
Covid-19: вакцина для всех?Чтобы гарантировать быстрый доступ к вакцине, Федеральный совет поручил департаментам внутренних дел и обороны начать переговоры по заключению соответствующих контрактов с производителями.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.