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вторник, 26 мая 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: швейцарские госпитали отказываются от гидроксихлорохина

Заррина Салимова, Женева

Согласно опубликованному в научном журнале The Lancet исследованию, гидроксихлорохин и хлорохин не эффективны против нового коронавируса и даже повышают риск смерти и развития сердечной аритмии.

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Образование и наука

Особенности использования приложения SwissCovid

Лейла Бабаева, Лозанна-Цюрих-Берн

Программа SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?

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Культура

Музыкальная кибитка Оркестра Романдской Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева

С момента объявления правительством Конфедерации чрезвычайной ситуации в стране, Наша Газета не раз писала об изобретательности, проявляемой в непростых обстоятельствах представителями творческих профессий. Вот еще один отличный пример.

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