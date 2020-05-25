Образование и наука

Лейла Бабаева, Лозанна-Цюрих-Берн

Программа SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?