Главное на сегодня.
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Экономика
Covid-19: подготовка к летнему сезону в ШвейцарииЛейла Бабаева, Сион
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Главный вопрос для туристического сектора Конфедерации звучит так: как убедить швейцарцев провести отпуск у себя на родине? Эксперты рассчитывают на здравый смысл граждан, которые, несмотря на постепенное открытие границ, решат отдохнуть в Швейцарии.
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Культура
Джакометти, женский родНадежда Сикорская, Цюрих
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Выставка в цюрихском Кунстхаусе, привлекающая внимание к наименее известному члену знаменитой творческой семьи, продлена до 19 июля 2020 г.
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Моя Швейцария
Легенда о швейцарском рае. 8. Николай Карамзин – в Швейцарию, за умом-разумомНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяШвейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяСогласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяСогласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологииУченые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.