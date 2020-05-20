Главное на сегодня.
Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не всеПолное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяШвейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяСогласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологииУченые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.