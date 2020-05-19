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вторник, 19 мая 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: кривая заражений продолжает снижаться

Заррина Салимова, Берн

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

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Здоровье

Вакцина спасет мир. Но сначала США?

Надежда Сикорская, Базель

Условия нашего возвращения к нормальной жизни, как и сама возможность такого возвращения зависят от того, как быстро будет найдено средство, способное защитить мир от нового коронавируса.

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Образование и наука

Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологии

Лейла Бабаева, Берн

Ученые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.

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