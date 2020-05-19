Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.