Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяЗаррина Салимова, Берн
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Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
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Здоровье
Вакцина спасет мир. Но сначала США?Надежда Сикорская, Базель
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Условия нашего возвращения к нормальной жизни, как и сама возможность такого возвращения зависят от того, как быстро будет найдено средство, способное защитить мир от нового коронавируса.
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Образование и наука
Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологииЛейла Бабаева, Берн
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Ученые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.
Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не всеПолное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.
Физик-ядерщик Данила Тлисов, 36 лет, жертва Covid-19Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: как вернуть стоимость авиабилета?В связи с отменой огромного числа авиарейсов многих пассажиров беспокоит вопрос, как вернуть деньги. Компании предлагают переносы вылетов и ваучеры на будущие путешествия, но, если вы хотите получить наличные, то придется запастись терпением.
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяШвейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
Вакцина спасет мир. Но сначала США?Условия нашего возвращения к нормальной жизни, как и сама возможность такого возвращения зависят от того, как быстро будет найдено средство, способное защитить мир от нового коронавируса.