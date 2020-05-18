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понедельник, 18 мая 2020 года   

Главное на сегодня.
Моя Швейцария

Жизнь после Covid-19: что теперь считать нормой?

Надежда Сикорская, Женева

Ситуация развивается, кажется, все же в лучшую сторону, однако не исчезает чувство тревоги и неопределенности. Давайте преодолевать его вместе, вместе все же не так страшно.

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Здоровье

Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливается

Заррина Салимова, Берн

Швейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.

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Экономика

Covid-19: как вернуть стоимость авиабилета?

Лейла Бабаева, Женева-Берн

В связи с отменой огромного числа авиарейсов многих пассажиров беспокоит вопрос, как вернуть деньги. Компании предлагают переносы вылетов и ваучеры на будущие путешествия, но, если вы хотите получить наличные, то придется запастись терпением.

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