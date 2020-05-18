Главное на сегодня.
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Моя Швейцария
Жизнь после Covid-19: что теперь считать нормой?Надежда Сикорская, Женева
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Ситуация развивается, кажется, все же в лучшую сторону, однако не исчезает чувство тревоги и неопределенности. Давайте преодолевать его вместе, вместе все же не так страшно.
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Здоровье
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяЗаррина Салимова, Берн
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Швейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
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Экономика
Covid-19: как вернуть стоимость авиабилета?Лейла Бабаева, Женева-Берн
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В связи с отменой огромного числа авиарейсов многих пассажиров беспокоит вопрос, как вернуть деньги. Компании предлагают переносы вылетов и ваучеры на будущие путешествия, но, если вы хотите получить наличные, то придется запастись терпением.
Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не всеПолное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.
Физик-ядерщик Данила Тлисов, 36 лет, жертва Covid-19Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Жизнь после Covid-19: что теперь считать нормой?Ситуация развивается, кажется, все же в лучшую сторону, однако не исчезает чувство тревоги и неопределенности. Давайте преодолевать его вместе, вместе все же не так страшно.
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяШвейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).