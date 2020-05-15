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пятница, 15 мая 2020 года   

Главное на сегодня - возможность пойти в музей! Читайте наш обзор и выбирвйте!
Здоровье

Коронавирус останется навсегда?

Заррина Салимова, Берн

Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Культура

Открытие швейцарских музеев

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн-Цюрих

После долгого перерыва, в течение которого произведениями искусства можно было любоваться только онлайн, многие музеи Конфедерации снова открывают свои двери. О том, что ждет посетителей, – в сегодняшней статье.

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Моя Швейцария

Легенда о швейцарском рае. 7. Иоганн Генрих Песталоцци – «воспитатель человечества»

Наталья Беглова, Женева

После небольшого перерыва мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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