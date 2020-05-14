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Здоровье
Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не всеЗаррина Салимова, Берн
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Полное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.
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Культура
На музыкальной волнеНадежда Сикорская, Бвзель
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Сегодня вечером виртуальная бутылка с нотными страницами отправится в плавание. Успейте выловить ее ровно в 20 часов!
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Швейцарский стиль
Время не стоит на местеNG, Женева
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Выставка Geneva Watch Days, намеченная на конец апреля, пройдет с 26 по 29 августа. Но часовые новинки выходят на рынок уже сейчас.
Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.
Физик-ядерщик Данила Тлисов, 36 лет, жертва Covid-19Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.
Трагедия семьи НовиковыхВ Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.
Трагедия семьи НовиковыхВ Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.
Физик-ядерщик Данила Тлисов, 36 лет, жертва Covid-19Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.
Трагедия семьи Новиковых. Часть 2Мы продолжаем начатый вчера рассказ об участи русской семьи, оказавшейся в нейтральной Швейцарии во время Второй мировой войны.