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четверг, 14 мая 2020 года   


Здоровье

Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не все

Заррина Салимова, Берн

Полное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.

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Культура

На музыкальной волне

Надежда Сикорская, Бвзель

Сегодня вечером виртуальная бутылка с нотными страницами отправится в плавание. Успейте выловить ее ровно в 20 часов!

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Швейцарский стиль

Время не стоит на месте

NG, Женева

Выставка Geneva Watch Days, намеченная на конец апреля, пройдет с 26 по 29 августа. Но часовые новинки выходят на рынок уже сейчас.

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