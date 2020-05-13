Дорогие читатели! Сегодняшний выпуск - "кисло-сладкий", грусто-радостный, заставляющий горестно вздохнуть и вселяющий надежду. Читайте и все узнаете!
Covid-19: границы должны открыться поэтапноВ рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.
Петр Ильич Чайковский и ШвейцарияСегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.
Covid-19: масок хватит всемТеперь маски можно купить практически в любой точке Швейцарии, а Конфедерация и кантоны имеют в запасе 100 миллионов масок.
Трагедия семьи НовиковыхВ Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.
Трагедия семьи Новиковых. Часть 2Мы продолжаем начатый вчера рассказ об участи русской семьи, оказавшейся в нейтральной Швейцарии во время Второй мировой войны.