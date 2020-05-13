В Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.