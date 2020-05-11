Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 11 мая 2020 года   

Дорогие читатели!
Здоровье

Covid-19: первый день выхода из карантина

Заррина Салимова, Берн

Накануне начинающегося сегодня второго этапа снятия ограничений правительство уточнило, как будут применяться меры защиты в отдельных отраслях.

подробнее

Образование и наука

Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»

Лейла Бабаева, Лозанна

Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.

подробнее
Моя Швейцария

Трагедия семьи Новиковых

Иван Грезин, Берн

В Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 75.94
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: границы должны открыться поэтапно

 В рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.

Всего просмотров: 2,389

Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спад

 Кривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.

Всего просмотров: 1,791

Петр Ильич Чайковский и Швейцария

 Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.

Всего просмотров: 1,315
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Миф о Штирлице, или Швейцария в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Благодаря кинорежиссеру Татьяне Лиозновой миллионы советских людей смогли еще в закрытые железным занавесом 1970-е годы почти побывать в Швейцарии. У многих образ маленькой нейтральной альпийском страны с ее горами и озерами, чистыми улицами и окнами, и приветливым обслуживающим персоналом остался неизменным до сих пор. Эх, знали бы они…

Всего просмотров: 15,395

Covid-19: снова в школу?

 Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.

Всего просмотров: 901

Каким будет летний туристический сезон в Швейцарии?

 Эксперты стараются предугадать будущее, анализируя настроения швейцарских туристов, их покупательную способность и особенности будущей конкуренции между регионами.

Всего просмотров: 1,027
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top