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Здоровье
Covid-19: первый день выхода из карантинаЗаррина Салимова, Берн
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Накануне начинающегося сегодня второго этапа снятия ограничений правительство уточнило, как будут применяться меры защиты в отдельных отраслях.
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Образование и наука
Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»Лейла Бабаева, Лозанна
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Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.
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Моя Швейцария
Трагедия семьи НовиковыхИван Грезин, Берн
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В Швейцарию, которая между двумя мировыми войнами никогда не бывала местом сосредоточения русской эмиграции, начиная с середины Второй мировой войны разными путями прибыло около десяти тысяч русских и советских выходцев. Львиную долю из них составляли бывшие советские военнопленные и перемещенные гражданские лица, бежавшие или легально въехавшие из Германии или других воюющих стран, то есть интернированные. Об участи одной из оказавшихся тогда в Конфедерации семей мы и хотим вам рассказать.
Covid-19: границы должны открыться поэтапноВ рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спадКривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
Петр Ильич Чайковский и ШвейцарияСегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.
Миф о Штирлице, или Швейцария в фильме «Семнадцать мгновений весны»Благодаря кинорежиссеру Татьяне Лиозновой миллионы советских людей смогли еще в закрытые железным занавесом 1970-е годы почти побывать в Швейцарии. У многих образ маленькой нейтральной альпийском страны с ее горами и озерами, чистыми улицами и окнами, и приветливым обслуживающим персоналом остался неизменным до сих пор. Эх, знали бы они…
Covid-19: снова в школу?Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.
Каким будет летний туристический сезон в Швейцарии?Эксперты стараются предугадать будущее, анализируя настроения швейцарских туристов, их покупательную способность и особенности будущей конкуренции между регионами.