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пятница, 8 мая 2020 года   

Дорогие читатели! С наступающим праздником - Днем Победы!
Моя Швейцария

День победы: со слезами на глазах и/или с Георгиевской ленточкой

Надежда Сикорская, Genève - Женева

Накануне самого истинного из всех объединяющих нас праздников редакция Нашей Газеты желает всем читателям самого главного – мира.

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Здоровье

Covid-19: снова в школу?

Заррина Салимова, Берн

Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.

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Экономика

Каким будет летний туристический сезон в Швейцарии?

Лейла Бабаева, Женева-Сион-Лозанна

Эксперты стараются предугадать будущее, анализируя настроения швейцарских туристов, их покупательную способность и особенности будущей конкуренции между регионами.

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Мнение читателей

11 мая швейцарские школьники должны вернуться за парты. Отправите ли вы своего ребенка в школу?

Ассоциация

Association

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