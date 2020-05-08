Дорогие читатели! С наступающим праздником - Днем Победы!
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Моя Швейцария
День победы: со слезами на глазах и/или с Георгиевской ленточкойНадежда Сикорская, Genève - Женева
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Накануне самого истинного из всех объединяющих нас праздников редакция Нашей Газеты желает всем читателям самого главного – мира.
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Здоровье
Covid-19: снова в школу?Заррина Салимова, Берн
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Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.
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Экономика
Каким будет летний туристический сезон в Швейцарии?Лейла Бабаева, Женева-Сион-Лозанна
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Эксперты стараются предугадать будущее, анализируя настроения швейцарских туристов, их покупательную способность и особенности будущей конкуренции между регионами.
Covid-19: границы должны открыться поэтапноВ рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спадКривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Covid-19: снова в школу?Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.