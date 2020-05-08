Моя Швейцария День победы: со слезами на глазах и/или с Георгиевской ленточкой Надежда Сикорская, Genève - Женева Накануне самого истинного из всех объединяющих нас праздников редакция Нашей Газеты желает всем читателям самого главного – мира. подробнее