Культура

Ада Айнбиндер, Москва-Женева

Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.