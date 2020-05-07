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четверг, 7 мая 2020 года   


Здоровье

Covid-19: границы должны открыться поэтапно

Заррина Салимова, Берн

В рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.

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Здоровье

COVID-19: как сохранить психическое здоровье

Лейла Бабаева, Женева

В связи с пандемией ассоциация Stop Suicide со штаб-квартирой в Женеве запустила информационную кампанию, чтобы помочь населению Конфедерации бороться со стрессом.

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Культура

Петр Ильич Чайковский и Швейцария

Ада Айнбиндер, Москва-Женева

Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.

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