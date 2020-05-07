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Здоровье
Covid-19: границы должны открыться поэтапноЗаррина Салимова, Берн
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В рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
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Здоровье
COVID-19: как сохранить психическое здоровьеЛейла Бабаева, Женева
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В связи с пандемией ассоциация Stop Suicide со штаб-квартирой в Женеве запустила информационную кампанию, чтобы помочь населению Конфедерации бороться со стрессом.
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Культура
Петр Ильич Чайковский и ШвейцарияАда Айнбиндер, Москва-Женева
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Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса и совсем не праздничное настроение, мировая музыкальная общественность отмечает 180-летие со дня рождения композитора, чьи сочинения не подвластны времени, политическим веяниям и экономическим санкциям, и нет такого уголка на свете, где бы они не звучали. Если Пушкин – «наше все» в поэзии, то Чайковский точно может претендовать на это звание в музыке. Волею судьбы сквозь жизнь этого гиганта прошла и маленькая альпийская страна.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спадКривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
Covid-19: границы должны открыться поэтапноВ рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: cессия парламента в необычных условияхС 4 по 7 мая обе палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов, проводят внеочередную сессию, посвященную исключительно коронавирусу.