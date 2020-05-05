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вторник, 5 мая 2020 года   

Дорогие читатели, подписавшиеся на наше печатное издание! В связи со сложившейся ситуацией в туристической отрасли и с отменой всех культурных событий этого лета, о которых мы планировали вам рассказать, редакцией принято решение отдожить выход № 16 до 1 сентября. Пожалуйста, наберитесь терпения - номер обещает быть коллекционным!


 

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