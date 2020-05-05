Дорогие читатели, подписавшиеся на наше печатное издание! В связи со сложившейся ситуацией в туристической отрасли и с отменой всех культурных событий этого лета, о которых мы планировали вам рассказать, редакцией принято решение отдожить выход № 16 до 1 сентября. Пожалуйста, наберитесь терпения - номер обещает быть коллекционным!
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
Covid-19: передают ли дети коронавирус?Через неделю в Швейцарии откроются школы, однако научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно того, какую роль играют дети в распространении Covid-19.