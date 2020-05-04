Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 4 мая 2020 года   

"На свободу с чистой совестью!" Еще неделя, и это сможет сказать каждый, кто в последние два месяца честно соблюдал правила самоизоляции. Но, пожалуйста, не расслабляйтесь и не теряйте бдительности, ведь призрак коронавируса еще бродит вовсю, и не только по Европе!

Редакция Нашей Газеты благодна всем, кто в этот сложный период нашел возможность поддержать нашу работу, перечислив небольшое пожертвование, оформив подписку на печатное издание или на ежедневную рассылку, подписавшись на наши страницы в соцсетях и просто сказав доброе слово в наш адрес. Как известно, доброе слово и кошке приятно, а журналисту, поверьте, вдвойне!

Хорошей всем недели!


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 74.83
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: когда откроют границы?

 В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.

Всего просмотров: 3,576

Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 дней

 Федеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.

Всего просмотров: 3,451

Защищают ли текстильные маски от коронавируса?

 На рынке появилось много текстильных масок, но большинство из них не защищают в достаточной степени от коронавируса, считает координатор по закупкам Федерального департамента обороны (DDPS) Маркус Нэф. По его словам, для обеспечения высокого уровня защиты при изготовлении таких масок необходимо использовать специальный материал.

Всего просмотров: 1,478
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 дней

 Федеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.

Всего просмотров: 3,451

Covid-19: на каких условиях откроются школы?

 Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.

Всего просмотров: 1,418

На полпути от самоизоляции к свободе

 Первый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…

Всего просмотров: 1,173
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top