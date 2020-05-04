"На свободу с чистой совестью!" Еще неделя, и это сможет сказать каждый, кто в последние два месяца честно соблюдал правила самоизоляции. Но, пожалуйста, не расслабляйтесь и не теряйте бдительности, ведь призрак коронавируса еще бродит вовсю, и не только по Европе!

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Хорошей всем недели!