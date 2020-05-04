"На свободу с чистой совестью!" Еще неделя, и это сможет сказать каждый, кто в последние два месяца честно соблюдал правила самоизоляции. Но, пожалуйста, не расслабляйтесь и не теряйте бдительности, ведь призрак коронавируса еще бродит вовсю, и не только по Европе!
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Хорошей всем недели!
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Защищают ли текстильные маски от коронавируса?На рынке появилось много текстильных масок, но большинство из них не защищают в достаточной степени от коронавируса, считает координатор по закупкам Федерального департамента обороны (DDPS) Маркус Нэф. По его словам, для обеспечения высокого уровня защиты при изготовлении таких масок необходимо использовать специальный материал.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…