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пятница, 1 мая 2020 года   

Главное на сегодня.

 

 
Здоровье

Covid-19: на каких условиях откроются школы?

Заррина Салимова, Берн

Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.

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Образование и наука

Швейцарские эксперты создают новые защитные маски

Лейла Бабаева, Дюбендорф-Санкт-Галлен-Тун

Исследователи Конфедерации объединили силы в разработке новых масок для защиты населения сегодня и на случай будущих пандемий. Совместный проект получил название ReMask.

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Политика

Государственные похороны. Не в кино

Юрий Назаркин, Женева

На публикацию «Государственные похороны» откликнулся многолетний читатель и несколько раз автор Нашей Газеты, карьерный дипломат Ю. К. Назаркин.

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Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

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