Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Заррина Салимова, Берн
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Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
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Образование и наука
Швейцарские эксперты создают новые защитные маскиЛейла Бабаева, Дюбендорф-Санкт-Галлен-Тун
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Исследователи Конфедерации объединили силы в разработке новых масок для защиты населения сегодня и на случай будущих пандемий. Совместный проект получил название ReMask.
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Политика
Государственные похороны. Не в киноЮрий Назаркин, Женева
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На публикацию «Государственные похороны» откликнулся многолетний читатель и несколько раз автор Нашей Газеты, карьерный дипломат Ю. К. Назаркин.
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: возвращение к работе во время пандемииНа каких условиях сегодня вновь откроются врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные салоны и институты красоты?
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»