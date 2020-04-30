Дорогие читатели!
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Александра Конунова: «Когда концерт, как молитва»Прямо по Блоку, «каждый вечер в час назначенный» один из дворов Лозанны заполняется музыкой. Таким оригинальным и прекрасным образом вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом скрипачка из Молдавии.