Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.