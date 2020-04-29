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Здоровье
Covid-19: когда откроют границы?Заррина Салимова, Берн
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В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
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Наши люди
Александра Конунова: «Когда концерт, как молитва»Надежда Сикорская, Лозанна
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Прямо по Блоку, «каждый вечер в час назначенный» один из дворов Лозанны заполняется музыкой. Таким оригинальным и прекрасным образом вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом скрипачка из Молдавии.
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Культура
«Государственные похороны»Надежда Сикорская, Нион
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В рамках проходящего в Нионе в режиме онлайн международного кинофестиваля Visions du Réel представлена документальная работа Сергея Лозницы о прощании с Иосифом Сталиным, производящая более сильное впечатление, чем любой художественный фильм.
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Зулейха, не закрывай глаза!В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.
В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирусФедеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Кто сегодня в парикмахерскую?Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…