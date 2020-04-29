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среда, 29 апреля 2020 года   

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Культура начинает перевешивать хронику коронавируса! Значит, дело идет на поправку!

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Здоровье

Covid-19: когда откроют границы?

Заррина Салимова, Берн

В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.

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Наши люди

Александра Конунова: «Когда концерт, как молитва»

Надежда Сикорская, Лозанна

Прямо по Блоку, «каждый вечер в час назначенный» один из дворов Лозанны заполняется музыкой. Таким оригинальным и прекрасным образом вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом скрипачка из Молдавии.

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Культура

«Государственные похороны»

Надежда Сикорская, Нион

В рамках проходящего в Нионе в режиме онлайн международного кинофестиваля Visions du Réel представлена документальная работа Сергея Лозницы о прощании с Иосифом Сталиным, производящая более сильное впечатление, чем любой художественный фильм.

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