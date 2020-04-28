Дорогие читатели!
Как приятно, что в "коронавирусные" новости начинает вкрапливаться и информация из области культуры. Готовимся к новому театрально-музыкальному сезону!
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Зулейха, не закрывай глаза!В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.
В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирусФедеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Covid-19: возвращение к работе во время пандемииНа каких условиях сегодня вновь откроются врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные салоны и институты красоты?
Кто сегодня в парикмахерскую?Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…