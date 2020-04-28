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вторник, 28 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Как приятно, что в "коронавирусные" новости начинает вкрапливаться и информация из области культуры. Готовимся к новому театрально-музыкальному сезону!


 

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