Дорогие читатели!

Сегодня некоторые из вас вернутся к относительно нормальной жизни - желаем вам удачи и оптимизма, но, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены!

Нам очень приятно получать от вас добрые слова и выражения благодарности - это мобилизует и мотивирует. В свою очеречь, мы благодарим всех, кто нашел возможность поддержать наше издание, и напоминаем, что этот путь открыт для всех!