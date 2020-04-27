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понедельник, 27 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Сегодня некоторые из вас вернутся к относительно нормальной жизни - желаем вам удачи и оптимизма, но, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены!

Нам очень приятно получать от вас добрые слова и выражения благодарности - это мобилизует и мотивирует. В свою очеречь, мы благодарим всех, кто нашел возможность поддержать наше издание, и напоминаем, что этот путь открыт для всех!
Моя Швейцария

Кто сегодня в парикмахерскую?

Надежда Сикорская, Женева

Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…

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Здоровье

Covid-19: возвращение к работе во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

На каких условиях сегодня вновь откроются врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные салоны и институты красоты?

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Культура

Швейцарские музеи приглашают в онлайн-пространство

Лейла Бабаева, Женева-Делемон-Лозанна

Швейцарские музеи откроются не раньше 8 июня, но у любителей прекрасного есть выход: виртуальное посещение выставок. Да, даже находясь в самоизоляции, можно увидеть интересные экспонаты, не вставая с дивана.

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Мнение читателей

В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чье состояние превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?
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