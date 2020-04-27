Дорогие читатели!
Сегодня некоторые из вас вернутся к относительно нормальной жизни - желаем вам удачи и оптимизма, но, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены!
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Моя Швейцария
Кто сегодня в парикмахерскую?Надежда Сикорская, Женева
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Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…
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Здоровье
Covid-19: возвращение к работе во время пандемииЗаррина Салимова, Берн
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На каких условиях сегодня вновь откроются врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные салоны и институты красоты?
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Культура
Швейцарские музеи приглашают в онлайн-пространствоЛейла Бабаева, Женева-Делемон-Лозанна
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Швейцарские музеи откроются не раньше 8 июня, но у любителей прекрасного есть выход: виртуальное посещение выставок. Да, даже находясь в самоизоляции, можно увидеть интересные экспонаты, не вставая с дивана.
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Зулейха, не закрывай глаза!В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.
В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирусФедеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.
Пожары в Чернобыле и Женева29 марта, менее чем за месяц до 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отмечаем 26 апреля, в зоне отчуждения начались лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор. За развитием ситуации внимательно следят эксперты разных стран, включая Швейцарию.
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Как готовить спаржу?Сезон спаржи начался недавно и не продлится долго. Не пропустите!