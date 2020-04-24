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пятница, 24 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Для многих будние дни слились сейчас с выходными - у одних работы вынужденно нет, у других ее слишком много. И тем не менее - пятница! Перед тем, как расстаться с вами до понедельника, предлагаем вашему нашу ежедневную хронику, очень личный рассказ давнего читателя и неожиданную информацию о том, как за ситуацией в Чернобыльской зоне следят из Женевы.

Будьте здоровы!


 

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