Дорогие читатели!

Для многих будние дни слились сейчас с выходными - у одних работы вынужденно нет, у других ее слишком много. И тем не менее - пятница! Перед тем, как расстаться с вами до понедельника, предлагаем вашему нашу ежедневную хронику, очень личный рассказ давнего читателя и неожиданную информацию о том, как за ситуацией в Чернобыльской зоне следят из Женевы.

Будьте здоровы!