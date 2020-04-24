Дорогие читатели!
Для многих будние дни слились сейчас с выходными - у одних работы вынужденно нет, у других ее слишком много. И тем не менее - пятница! Перед тем, как расстаться с вами до понедельника, предлагаем вашему нашу ежедневную хронику, очень личный рассказ давнего читателя и неожиданную информацию о том, как за ситуацией в Чернобыльской зоне следят из Женевы.
Будьте здоровы!
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Covid-19: ситуация пока не под контролемФедеральный совет по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. Власти призывают продолжать следовать правилам гигиены и поведения, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний.
Где нужно будет носить маску?Федеральный совет не объявил обязательным ношение масок в общественных местах, однако некоторые компании и торговые точки могут обязать своих клиентов носить маску и отказать им в обслуживании, если они не захотят ее надевать.
Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Зулейха, не закрывай глаза!В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.