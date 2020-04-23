Здоровье В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирус Заррина Салимова, Берн Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска. подробнее