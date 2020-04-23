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четверг, 23 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Мы рады вновь пожелать вам доброго утра и поделиться свежими новостями, в том числе и залетающими в Швейцарию из России.

Будьте здоровы!
Здоровье

В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирус

Заррина Салимова, Берн

Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.

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Культура

Зулейха, не закрывай глаза!

Надежда Сикорская, Москва-Женева

В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.

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Культура

Магнитогорский «Комбинат» в Нионе

Лейла Бабаева, Нион

Мы писали о фестивале документальных фильмов «Visions du réel» (Нион), который из-за пандемии впервые проходит в режиме онлайн, а теперь хотим подробнее рассказать о вошедшей в конкурсную программу картине «Комбинат», снятой в Магнитогорске швейцарским режиссером Габриэлем Тежедором.

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