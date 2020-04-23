Дорогие читатели!
Мы рады вновь пожелать вам доброго утра и поделиться свежими новостями, в том числе и залетающими в Швейцарию из России.
Будьте здоровы!
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Здоровье
В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирусЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.
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Культура
Зулейха, не закрывай глаза!Надежда Сикорская, Москва-Женева
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В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.
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Культура
Магнитогорский «Комбинат» в НионеЛейла Бабаева, Нион
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Мы писали о фестивале документальных фильмов «Visions du réel» (Нион), который из-за пандемии впервые проходит в режиме онлайн, а теперь хотим подробнее рассказать о вошедшей в конкурсную программу картине «Комбинат», снятой в Магнитогорске швейцарским режиссером Габриэлем Тежедором.
Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Covid-19: ситуация пока не под контролемФедеральный совет по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. Власти призывают продолжать следовать правилам гигиены и поведения, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний.
Covid-19: карантин как новая норма?Введенные во многих странах меры с целью ограничить распространение коронавируса доказали свою эффективность, и население должно быть готово приспособиться к новому образу жизни, чтобы контролировать инфекцию, считает Всемирная организация здравоохранения.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Roche выпустит тест на антитела к коронавирусуШвейцарский фармацевтический гигант Roche объявил о начале массового производства серологических тестов. Они позволят определить людей, которые уже переболели Covid-19 и приобрели иммунитет.