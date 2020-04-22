Дорогие читатели!

По мере того как жизнь возвращается в относительно привычное русло, в содержание Нашей Газеты возвращается привычное разнообразие. Не знаем, радует ли это вас, а нас - очень!

Мы благодарны всем, кто в последние дни поддержал наше издание, и напоминаем, что такая возможность есть и у остальных. Будьте здоровы!