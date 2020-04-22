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Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.
Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Roche выпустит тест на антитела к коронавирусуШвейцарский фармацевтический гигант Roche объявил о начале массового производства серологических тестов. Они позволят определить людей, которые уже переболели Covid-19 и приобрели иммунитет.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Covid-19: карантин как новая норма?Введенные во многих странах меры с целью ограничить распространение коронавируса доказали свою эффективность, и население должно быть готово приспособиться к новому образу жизни, чтобы контролировать инфекцию, считает Всемирная организация здравоохранения.