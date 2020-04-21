Главное на сегодня.
Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.
Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Covid-19: число смертельных случаев и госпитализаций снизилосьПоказатели заболеваемости коронавирусом в Швейцарии продолжают снижаться, в последнее время регистрируются от 200 до 400 новых случаев заражения в день. Кроме того, уменьшилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.