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понедельник, 20 апреля 2020 года   


 

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Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?

 Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.

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Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?

 Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.

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Covid-19: 280 новых случаев за сутки

 Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

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Covid-19: ситуация пока не под контролем

 Федеральный совет по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. Власти призывают продолжать следовать правилам гигиены и поведения, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний.

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Свет в конце туннеля?

 Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.

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Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

 Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

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