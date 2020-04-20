Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).