Дорогие читатели!
"Пасху никто не отменял!", заявила в своем недавнем обращении к нации королева Елизавета II. Поддерживаем многоопытную даму и поздравляем всех, кто в выходные будет отмечать этот жизнеутверждающий праздник. О том, как подготовились к нему в нынешней непростой ситуации православные храмы в Швейцарии, читайте в нашем сегодняшнем материале.
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Здоровье
Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?Заррина Салимова, Берн
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Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.
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Моя Швейцария
Православная Пасха в Швейцарии 2020Лейла Бабаева, Женева-Берн-Базель-Невшатель
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Скоро православные христиане будут поздравлять друг друга словами, несущими в себе радость вечной жизни: «Христос воскрес!» Увы, в этом году, также как католики и протестанты, не все смогут встретить праздник в храмах. Тем не менее, многие священники нашли возможность проводить службы и поддерживать связь с прихожанами. О том, как будет православная Швейцария встречать Пасху в этом году, – в нашей сегодняшней статье.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Соломон Абрамович: «Весь вопрос – в разумном балансе»Надежда Сикорская, Лондон
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с отоларингологом из Лондона, который по возрасту сам оказался в группе риска, но готов прийти на помощь коллегам.
Выпускать нельзя изолироватьКак в известном советском мультике, от постановки запятой зависит смысл «приговора», который определит обозримое будущее для всех нас.
Covid-19: 280 новых случаев за суткиХорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.
«Не нужно недооценивать Covid-19»Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.
Covid-19: 280 новых случаев за суткиХорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.