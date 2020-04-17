Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 17 апреля 2020 года   

16.04.2020 - 16:00Первые ограничения будут сняты 27 апреля

Дорогие читатели!

"Пасху никто не отменял!", заявила в своем недавнем обращении к нации королева Елизавета II. Поддерживаем многоопытную даму и поздравляем всех, кто в выходные будет отмечать этот жизнеутверждающий праздник. О том, как подготовились к нему в нынешней непростой ситуации православные храмы в Швейцарии, читайте в нашем сегодняшнем материале.

Напоминаем: тем, кто хочет и может финансово поддержать Нашу Газету, предоставляется возможность это сделать. Наша искренняя благодарность тем, кто уже ею воспользовался!
Здоровье

Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?

Заррина Салимова, Берн

Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.

подробнее

Моя Швейцария

Православная Пасха в Швейцарии 2020

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Базель-Невшатель

Скоро православные христиане будут поздравлять друг друга словами, несущими в себе радость вечной жизни: «Христос воскрес!» Увы, в этом году, также как католики и протестанты, не все смогут встретить праздник в храмах. Тем не менее, многие священники нашли возможность проводить службы и поддерживать связь с прихожанами. О том, как будет православная Швейцария встречать Пасху в этом году, – в нашей сегодняшней статье.

подробнее
Наши люди

Дело врачей-2020. Соломон Абрамович: «Весь вопрос – в разумном балансе»

Надежда Сикорская, Лондон

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с отоларингологом из Лондона, который по возрасту сам оказался в группе риска, но готов прийти на помощь коллегам.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 77.28
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Выпускать нельзя изолировать

 Как в известном советском мультике, от постановки запятой зависит смысл «приговора», который определит обозримое будущее для всех нас.

Всего просмотров: 1,853

Covid-19: 280 новых случаев за сутки

 Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

Всего просмотров: 1,472

Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?

 Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.

Всего просмотров: 1,412
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Не нужно недооценивать Covid-19»

 Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.

Всего просмотров: 1,347

Covid-19: 280 новых случаев за сутки

 Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

Всего просмотров: 1,472

Covid-19: как Швейцария будет выходить из карантина?

 Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации ученых, Федеральный совет принял решение с 27 апреля ослабить меры, принятые с целью защиты населения от нового коронавируса.

Всего просмотров: 1,074
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top