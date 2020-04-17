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"Пасху никто не отменял!", заявила в своем недавнем обращении к нации королева Елизавета II. Поддерживаем многоопытную даму и поздравляем всех, кто в выходные будет отмечать этот жизнеутверждающий праздник. О том, как подготовились к нему в нынешней непростой ситуации православные храмы в Швейцарии, читайте в нашем сегодняшнем материале.

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