Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию ставшую традиционной хронику, философские размышления монреальского терапевта и рассказ о том, как швейцарские ученые борются с коронавирусом.
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Здоровье
Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?Заррина Салимова, Берн
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Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Михаил Ласкин: «Мир должен изменить свое отношение к жизни»Надежда Сикорская, Монреаль-Женева
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с терапевтом из Квебека, в свое время получившим медицинское образование в Женевском университете.
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Образование и наука
Ученые в борьбе с Covid-19Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна-Цюрих
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Разработка аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ЦЕРНе, синтетический клон коронавируса, программное обеспечение для безопасного обмена данными между больницами и другие проекты – представляем читателям обзор научно-исследовательской деятельности в период распространения коронавируса.
Covid-19: число новых случаев опять растетВ Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
Выпускать нельзя изолироватьКак в известном советском мультике, от постановки запятой зависит смысл «приговора», который определит обозримое будущее для всех нас.
Covid-19: 280 новых случаев за суткиХорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Covid-19: 280 новых случаев за суткиХорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
«Не нужно недооценивать Covid-19»Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.