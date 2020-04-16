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четверг, 16 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию ставшую традиционной хронику, философские размышления монреальского терапевта и рассказ о том, как швейцарские ученые борются с коронавирусом.

Для тех, кто хочет и может финансово поддержать Нашу Газету, создана простая возможность это сделать.

Заранее спасибо, хорошего дня!
Здоровье

Covid-19: Швейцарии удалось избежать худшего?

Заррина Салимова, Берн

Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в мире стали около 127 000 человек. В Швейцарии, по данным Федерального департамента здравоохранения, от последствий Covid-19 скончались 973 человека.

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Наши люди

Дело врачей-2020. Михаил Ласкин: «Мир должен изменить свое отношение к жизни»

Надежда Сикорская, Монреаль-Женева

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с терапевтом из Квебека, в свое время получившим медицинское образование в Женевском университете.

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Образование и наука

Ученые в борьбе с Covid-19

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна-Цюрих

Разработка аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ЦЕРНе, синтетический клон коронавируса, программное обеспечение для безопасного обмена данными между больницами и другие проекты – представляем читателям обзор научно-исследовательской деятельности в период распространения коронавируса.

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