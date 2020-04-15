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среда, 15 апреля 2020 года   

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Мы продолжаем делиться с вами последними новостями и рады, что с каждым днем они становятся все позитивнее.

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Здоровье

Covid-19: «Мы достигли плато»

Заррина Салимова, Берн

Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии продолжает снижаться, как и число смертельных случаев. Подробнее о развитии событий читайте в нашей хронике.

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Наши люди

Дело врачей-2020. Екатерина Манова: «Мы должны научиться сосуществовать с коронавирусом»

Надежда Сикорская, Женева

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с анестезиологом, научным сотрудником Женевского университетского госпиталя, где в течение последних дней наблюдается снижение числа пациентов с диагнозом коронавирус.

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Экономика

Covid-19: как изменилась жизнь фронтальеров?

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Мы рассказывали о мерах борьбы с пандемией Covid-19 в Швейцарии, в числе которых – ограничение на въезд в страну. Как это сказалось на многочисленных иностранцах, работающих в Конфедерации?

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