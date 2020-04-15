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Здоровье
Covid-19: «Мы достигли плато»Заррина Салимова, Берн
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Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии продолжает снижаться, как и число смертельных случаев. Подробнее о развитии событий читайте в нашей хронике.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Екатерина Манова: «Мы должны научиться сосуществовать с коронавирусом»Надежда Сикорская, Женева
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с анестезиологом, научным сотрудником Женевского университетского госпиталя, где в течение последних дней наблюдается снижение числа пациентов с диагнозом коронавирус.
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Экономика
Covid-19: как изменилась жизнь фронтальеров?Лейла Бабаева, Берн-Женева
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Мы рассказывали о мерах борьбы с пандемией Covid-19 в Швейцарии, в числе которых – ограничение на въезд в страну. Как это сказалось на многочисленных иностранцах, работающих в Конфедерации?
Covid-19: число новых случаев опять растетВ Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.
Covid-19: ограничения продлены до 26 апреляС учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
«Не нужно недооценивать Covid-19»Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.
Covid-19: 280 новых случаев за суткиХорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).