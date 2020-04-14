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вторник, 14 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Продолжаем делиться с вами последними надежными - и вселяющими надежду! - данными по распространению коронавируса в Швейцарии, беседами с врачами из разных стран, а также "культурными передышками". Хорошего дня!
Здоровье

Covid-19: 280 новых случаев за сутки

Заррина Салимова, Берн

Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

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Наши люди

Дело врачей-2020. Илья Сабсович: «Мир должен избавиться от зависимости от Китая»

Надежда Сикорская, Сан-Франциско - Женева

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с анестезиологом из Сан-Франциско, лично прошедшим неделю назад серологический тест.

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Культура

«Пир во время чумы». Загадка № 5

Рада Ландарь, Бостон - Женева

Продолжаем игру "Отгадай художника". Еще пара раундов и, глядишь, период всех ограничений закончится!

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 В Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.

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 С учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.

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