Дорогие читатели!
Продолжаем делиться с вами последними надежными - и вселяющими надежду! - данными по распространению коронавируса в Швейцарии, беседами с врачами из разных стран, а также "культурными передышками". Хорошего дня!
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Здоровье
Covid-19: 280 новых случаев за суткиЗаррина Салимова, Берн
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Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
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Наши люди
Дело врачей-2020. Илья Сабсович: «Мир должен избавиться от зависимости от Китая»Надежда Сикорская, Сан-Франциско - Женева
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с анестезиологом из Сан-Франциско, лично прошедшим неделю назад серологический тест.
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Культура
«Пир во время чумы». Загадка № 5Рада Ландарь, Бостон - Женева
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Продолжаем игру "Отгадай художника". Еще пара раундов и, глядишь, период всех ограничений закончится!
Covid-19: число новых случаев опять растетВ Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.
Covid-19: ограничения продлены до 26 апреляС учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.
«Не нужно недооценивать Covid-19»Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Швейцарцы – поедатели котовВо всем мире продолжают считать, что в Швейцарии едят кошек. Почему же жителям Конфедерации не удается избавиться от этой дурной славы?