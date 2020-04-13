Дорогие читатели! Все настолько смешалось за последние недели, что не различаем уже будних от выходных! Сегодня в Швейцарии официальный выходной, но мы приветствуем вас с последними данными по распространению коронавируса и новым интервью из серии "Дело врачей-2020". Хорошего дня!