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понедельник, 13 апреля 2020 года   

Дорогие читатели! Все настолько смешалось за последние недели, что не различаем уже будних от выходных! Сегодня в Швейцарии официальный выходной, но мы приветствуем вас с последними данными по распространению коронавируса и новым интервью из серии "Дело врачей-2020". Хорошего дня!
Моя Швейцария

Выпускать нельзя изолировать

Надежда Сикорская, Женева

Как в известном советском мультике, от постановки запятой зависит смысл «приговора», который определит обозримое будущее для всех нас.

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Здоровье

«Не нужно недооценивать Covid-19»

Заррина Салимова, Берн

Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.

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Наши люди

Дело врачей-2020. Екатерина Чигринова Ребманн: «Медицина не должна быть рентабельной»

Надежда Сикорская, Берн

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с онкологом-гематологом, научным сотрудником отделения гематологии в Университетском госпитале Берна, Inselspital.

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Культура

«Воскресное утро»

Александра Каурова, Эреманс

Так называется картина швейцарского художника Эдурда-Южена-Франсиса Валле. Мы подсмотрели ее вчера на страничке ФБ нашей читательницы Александры Кауровой и, с ее согласия, сразу опубликовали на своей собственной – пока пасхальное воскресенье не кончилось!

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