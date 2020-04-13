Дорогие читатели! Все настолько смешалось за последние недели, что не различаем уже будних от выходных! Сегодня в Швейцарии официальный выходной, но мы приветствуем вас с последними данными по распространению коронавируса и новым интервью из серии "Дело врачей-2020". Хорошего дня!
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Моя Швейцария
Выпускать нельзя изолироватьНадежда Сикорская, Женева
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Как в известном советском мультике, от постановки запятой зависит смысл «приговора», который определит обозримое будущее для всех нас.
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Здоровье
«Не нужно недооценивать Covid-19»Заррина Салимова, Берн
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Последние несколько дней Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) регистрирует от 400 до 700 новых случаев заболевания Covid-19 в день, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции, подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на состоявшейся в субботу в Берне пресс-конференции.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Екатерина Чигринова Ребманн: «Медицина не должна быть рентабельной»Надежда Сикорская, Берн
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с онкологом-гематологом, научным сотрудником отделения гематологии в Университетском госпитале Берна, Inselspital.
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Культура
«Воскресное утро»Александра Каурова, Эреманс
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Так называется картина швейцарского художника Эдурда-Южена-Франсиса Валле. Мы подсмотрели ее вчера на страничке ФБ нашей читательницы Александры Кауровой и, с ее согласия, сразу опубликовали на своей собственной – пока пасхальное воскресенье не кончилось!
Covid-19: число новых случаев опять растетВ Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.
Covid-19: ограничения продлены до 26 апреляС учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.
Швейцарцы – поедатели котовВо всем мире продолжают считать, что в Швейцарии едят кошек. Почему же жителям Конфедерации не удается избавиться от этой дурной славы?
Covid-19: число новых случаев опять растетВ Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.