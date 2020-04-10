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пятница, 10 апреля 2020 года   

Главное на сегодня: хроника распространения коронавируса в Швейцарии, интервью с академиком РАН Дмитрием Пушкарем, виртуальная прогулка по монастырям Вале. Хороших выходных!
Здоровье

Covid-19: число новых случаев опять растет

Заррина Салимова, Берн

В Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.

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Наши люди

Дело врачей-2020. Дмитрий Пушкарь: «Эта тема – на всю жизнь»

Надежда Сикорская, Москва

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с выдающимся российским урологом и хирургом, доктором медицинских наук, академиком РАН, главным урологом Минздрава РФ.

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Моя Швейцария

Колокольный звон над Вале

Лейла Бабаева, Сен-Морис-Сион

Дорогие читатели, приглашаем в виртуальный тур по монастырям и аббатствам солнечного кантона Вале – пусть в эти пасхальные дни духовные мотивы, исторические реминисценции и культурные аккорды наполнят ваши души светом и радостью!

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