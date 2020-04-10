Этот вопрос, обычно задаваемый нежным лирическим тенором (слова А. С. Пушкина, музыка П. И. Чайковского), молотом звучит в эти дни в голове каждого из нас. Чтобы не закончить, как Ленский, постараемся сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, которые сейчас в избытке.