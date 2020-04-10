Главное на сегодня: хроника распространения коронавируса в Швейцарии, интервью с академиком РАН Дмитрием Пушкарем, виртуальная прогулка по монастырям Вале. Хороших выходных!
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Здоровье
Covid-19: число новых случаев опять растетЗаррина Салимова, Берн
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В Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Дмитрий Пушкарь: «Эта тема – на всю жизнь»Надежда Сикорская, Москва
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с выдающимся российским урологом и хирургом, доктором медицинских наук, академиком РАН, главным урологом Минздрава РФ.
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Моя Швейцария
Колокольный звон над ВалеЛейла Бабаева, Сен-Морис-Сион
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Дорогие читатели, приглашаем в виртуальный тур по монастырям и аббатствам солнечного кантона Вале – пусть в эти пасхальные дни духовные мотивы, исторические реминисценции и культурные аккорды наполнят ваши души светом и радостью!
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Что день грядущий нам готовит?Этот вопрос, обычно задаваемый нежным лирическим тенором (слова А. С. Пушкина, музыка П. И. Чайковского), молотом звучит в эти дни в голове каждого из нас. Чтобы не закончить, как Ленский, постараемся сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, которые сейчас в избытке.
Covid-19: ограничения продлены до 26 апреляС учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.
Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиВыплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.