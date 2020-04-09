Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 9 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Особые условия жизни в Швейцарии в связи с пандемией коронавируса продлены на неделю. Мало этого или достаточно? Примите участие в нашем опросе. Возможно, в формировании вашего мнения поможет интервью с киевским неврологом Дмитрием Маньковским - вторым из серии "Дело врачей-2020".

Будьте здоровы!
Здоровье

Covid-19: ограничения продлены до 26 апреля

Заррина Салимова, Берн

С учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.

подробнее

Наши люди

Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»

Надежда Сикорская, Киев

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.

подробнее
Образование и наука

"Учиться, учиться и учиться" во время пандемии

Лейла Бабаева, Женева-Берн

Для детей, которые изначально были на домашнем обучении, в период распространения коронавирусной инфекции мало что изменилось, несмотря на временное закрытие школ. Но таких меньшинство. А как быть родителям, привыкшим, что их дочерей и сыновей опекают учителя?

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 77.92
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Мнение читателей

Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции до 26 апреля?
Согласен, пора выходить из этой ситуации
38%
Не согласен, начнется вторая волна заболеваний
38%
Вот увидите, это не конец, особый режим еще продлят
25%
Всего голосов: 8

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителей

 Согласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.

Всего просмотров: 1,759

Что пока неизвестно о коронавирусе?

 Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.

Всего просмотров: 1,550

Covid-19: количество новых случаев постепенно снижается

 По данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.

Всего просмотров: 1,460
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Дело врачей-2020: Карлотта Банья и ее «подводная лодка»

 Первой нашей собеседницей в рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» стала специалист по интенсивной медицине и анестезиолог, заведующая реанимационным отделением клиники La Source в Лозанне.

Всего просмотров: 801

Covid-19: количество новых случаев постепенно снижается

 По данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.

Всего просмотров: 1,460

Дивиденды и будущее швейцарской экономики

 Выплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.

Всего просмотров: 513

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top