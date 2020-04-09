Образование и наука

Лейла Бабаева, Женева-Берн

Для детей, которые изначально были на домашнем обучении, в период распространения коронавирусной инфекции мало что изменилось, несмотря на временное закрытие школ. Но таких меньшинство. А как быть родителям, привыкшим, что их дочерей и сыновей опекают учителя?