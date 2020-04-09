Дорогие читатели!
Особые условия жизни в Швейцарии в связи с пандемией коронавируса продлены на неделю. Мало этого или достаточно? Примите участие в нашем опросе. Возможно, в формировании вашего мнения поможет интервью с киевским неврологом Дмитрием Маньковским - вторым из серии "Дело врачей-2020".
Будьте здоровы!
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Здоровье
Covid-19: ограничения продлены до 26 апреляЗаррина Салимова, Берн
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С учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет продлевает срок действия мер борьбы с эпидемией Covid-19 еще на одну неделю – до 26 апреля. Ограничения постепенно начнут снимать в конце месяца.
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Наши люди
Дело врачей-2020. Дмитрий Маньковский: «Сейчас не время для геройства»Надежда Сикорская, Киев
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В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с неврологом и анестезиологом, уже десять лет возглавляющим неврологический центр медицинской сети «Добробут» в Киеве.
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Образование и наука
"Учиться, учиться и учиться" во время пандемииЛейла Бабаева, Женева-Берн
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Для детей, которые изначально были на домашнем обучении, в период распространения коронавирусной инфекции мало что изменилось, несмотря на временное закрытие школ. Но таких меньшинство. А как быть родителям, привыкшим, что их дочерей и сыновей опекают учителя?
СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейСогласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
Что пока неизвестно о коронавирусе?Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Дело врачей-2020: Карлотта Банья и ее «подводная лодка»Первой нашей собеседницей в рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» стала специалист по интенсивной медицине и анестезиолог, заведующая реанимационным отделением клиники La Source в Лозанне.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиВыплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.