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среда, 8 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Помимо ставшей уже привычной хроники распространения коронавируса в Швейцарии и прочей информации, мы предлагаем вашему вниманию первую публикацию из серии, число "эпизодов" в которой пока не знаем сами.

Оценив интерес, вызванный интервью с президентом Медицинского общества Романдской Швейцарии Филиппом Эггиманном, мы готовим ряд бесед с врачами разных специальностей, в разных странах мира борющихся с COVID-19. Надеемся, это позволит вам получить более целостное представление о ситуации и даст ответы на некоторые из волнующих вас вопросов. От заголовка «Дело врачей», по негласному названию гнусного скандала, разразившегося в СССР незадолго до смерти Сталина, читатели старшего поколения вздрогнут. Но мы остановились на нем сознательно, со знаком плюс – чтобы напомнить, что врачи всегда берут удар на себя, что им есть до нас дело. Несмотря на географическую разбросанность и национальное разнообразие, все они сегодня – наши люди.
Здоровье

Covid-19: 57 смертельных случаев за 24 часа

Заррина Салимова, Берн

В Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 22 242 случая заражения коронавирусом, что на 590 больше, чем днем ранее. По данным Федерального департамента здравоохранения, от вызванных инфекцией осложнений скончался 641 человек.

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Наши люди

Дело врачей-2020: Карлотта Банья и ее «подводная лодка»

Надежда Сикорская, Lausanne - Лозанна

Первой нашей собеседницей в рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» стала специалист по интенсивной медицине и анестезиолог, заведующая реанимационным отделением клиники La Source в Лозанне.

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Образование и наука

Швейцарский диплом с парижским пейзажем

Лейла Бабаева, Глион-Париж

Начиная с 2020/21 учебного года, студенты, поступившие на бакалаврскую программу в сфере отельного менеджмента в швейцарскую высшую школу Les Roches Global Hospitality Education и Институт гостиничного бизнеса Glion, смогут отучиться первый семестр в столице Франции.

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