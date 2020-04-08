Дорогие читатели!
Помимо ставшей уже привычной хроники распространения коронавируса в Швейцарии и прочей информации, мы предлагаем вашему вниманию первую публикацию из серии, число "эпизодов" в которой пока не знаем сами.
Оценив интерес, вызванный интервью с президентом Медицинского общества Романдской Швейцарии Филиппом Эггиманном, мы готовим ряд бесед с врачами разных специальностей, в разных странах мира борющихся с COVID-19. Надеемся, это позволит вам получить более целостное представление о ситуации и даст ответы на некоторые из волнующих вас вопросов. От заголовка «Дело врачей», по негласному названию гнусного скандала, разразившегося в СССР незадолго до смерти Сталина, читатели старшего поколения вздрогнут. Но мы остановились на нем сознательно, со знаком плюс – чтобы напомнить, что врачи всегда берут удар на себя, что им есть до нас дело. Несмотря на географическую разбросанность и национальное разнообразие, все они сегодня – наши люди.
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Здоровье
Covid-19: 57 смертельных случаев за 24 часаЗаррина Салимова, Берн
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В Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 22 242 случая заражения коронавирусом, что на 590 больше, чем днем ранее. По данным Федерального департамента здравоохранения, от вызванных инфекцией осложнений скончался 641 человек.
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Наши люди
Дело врачей-2020: Карлотта Банья и ее «подводная лодка»Надежда Сикорская, Lausanne - Лозанна
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Первой нашей собеседницей в рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» стала специалист по интенсивной медицине и анестезиолог, заведующая реанимационным отделением клиники La Source в Лозанне.
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Образование и наука
Швейцарский диплом с парижским пейзажемЛейла Бабаева, Глион-Париж
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Начиная с 2020/21 учебного года, студенты, поступившие на бакалаврскую программу в сфере отельного менеджмента в швейцарскую высшую школу Les Roches Global Hospitality Education и Институт гостиничного бизнеса Glion, смогут отучиться первый семестр в столице Франции.
«Вакцинация всей страны»Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.
СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейСогласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
Что пока неизвестно о коронавирусе?Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиВыплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.