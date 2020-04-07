Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 7 апреля 2020 года   

Дорогие читатели! Надеемся, вы все здоровы. В сегодняшнем выпуске: традиционная ежедневная хроника эпидемии, обзор экономических прогнозов и, для души и развлечения, - очередной раунд игры "Отгадай художника". Приятного чтения!
Здоровье

Covid-19: количество новых случаев постепенно снижается

Заррина Салимова, Берн

По данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.

подробнее

Экономика

Дивиденды и будущее швейцарской экономики

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Выплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.

подробнее
Культура

«Пир во время чумы». Загадка № 4

Рада Ландарь, Бостон-Женева

Вот и настал момент уже четвертого раунда нашей развлекательно-просветительской игры «Отгадай художника» – так и карантин переживем, не успеем оглянуться. Включайте ваше ассоциативное мышление!

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 78.19
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус: апрель будет необычным

 Было бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.

Всего просмотров: 3,089

«Вакцинация всей страны»

 Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.

Всего просмотров: 2,258

СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителей

 Согласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.

Всего просмотров: 1,671
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

 Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

Всего просмотров: 5,577

Covid-19: в Швейцарии скончались более 550 человек

 Согласно последним данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Конфедерации скончались 559 человек, прошедших тест на Covid-19 с положительным результатом. Большинство из них имели, по меньшей мере, одно сопутствующее заболевание.

Всего просмотров: 1,042

Коронавирус: мужчины в группе риска?

От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?

Всего просмотров: 1,324

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top