Дорогие читатели! Надеемся, вы все здоровы. В сегодняшнем выпуске: традиционная ежедневная хроника эпидемии, обзор экономических прогнозов и, для души и развлечения, - очередной раунд игры "Отгадай художника". Приятного чтения!
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Здоровье
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяЗаррина Салимова, Берн
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По данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
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Экономика
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиЛейла Бабаева, Берн-Женева
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Выплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.
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Культура
«Пир во время чумы». Загадка № 4Рада Ландарь, Бостон-Женева
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Вот и настал момент уже четвертого раунда нашей развлекательно-просветительской игры «Отгадай художника» – так и карантин переживем, не успеем оглянуться. Включайте ваше ассоциативное мышление!
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
«Вакцинация всей страны»Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.
СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейСогласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Covid-19: в Швейцарии скончались более 550 человекСогласно последним данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Конфедерации скончались 559 человек, прошедших тест на Covid-19 с положительным результатом. Большинство из них имели, по меньшей мере, одно сопутствующее заболевание.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?