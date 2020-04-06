Дорогие читатели!
Как всегда по понедельникам: обзор ситуации, хроника COVID-19 в Швейцарии и информация о новом законе, который был принят незадолго до начала пандемии и пришелся очень кстати.
|
Моя Швейцария
Что день грядущий нам готовит?Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Этот вопрос, обычно задаваемый нежным лирическим тенором (слова А. С. Пушкина, музыка П. И. Чайковского), молотом звучит в эти дни в голове каждого из нас. Чтобы не закончить, как Ленский, постараемся сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, которые сейчас в избытке.
|
Здоровье
Covid-19: в Швейцарии скончались более 550 человекЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Согласно последним данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Конфедерации скончались 559 человек, прошедших тест на Covid-19 с положительным результатом. Большинство из них имели, по меньшей мере, одно сопутствующее заболевание.
|
Политика
Швейцария повышает качество медицинского обслуживанияЛейла Бабаева, Берн
подробнее
В период борьбы с пандемией особую важность приобретают изменения в законодательстве в области здравоохранения. Сегодня мы расскажем о новом законе о медицинских профессиях (LPSan), который вступил в силу 1 февраля.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьРост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.
«Вакцинация всей страны»Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.
Швейцарский архитектор крымского ЮжнобережьяУроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?