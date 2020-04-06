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понедельник, 6 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Как всегда по понедельникам: обзор ситуации, хроника COVID-19 в Швейцарии и информация о новом законе, который был принят незадолго до начала пандемии и пришелся очень кстати.
Моя Швейцария

Что день грядущий нам готовит?

Надежда Сикорская, Женева

Этот вопрос, обычно задаваемый нежным лирическим тенором (слова А. С. Пушкина, музыка П. И. Чайковского), молотом звучит в эти дни в голове каждого из нас.  Чтобы не закончить, как Ленский, постараемся сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, которые сейчас в избытке.

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Здоровье

Covid-19: в Швейцарии скончались более 550 человек

Заррина Салимова, Берн

Согласно последним данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Конфедерации скончались 559 человек, прошедших тест на Covid-19 с положительным результатом. Большинство из них имели, по меньшей мере, одно сопутствующее заболевание.

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Политика

Швейцария повышает качество медицинского обслуживания

Лейла Бабаева, Берн

В период борьбы с пандемией особую важность приобретают изменения в законодательстве в области здравоохранения. Сегодня мы расскажем о новом законе о медицинских профессиях (LPSan), который вступил в силу 1 февраля.

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